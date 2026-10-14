Arábia Saudita comunica ataque contra sede da Aramco após ameaça de Houthis

De acordo com a agência de imprensa saudita, uma fonte do Ministério da Energia declarou que, na tarde de terça-feira, um dos edifícios da Aramco em Dhahran foi alvo de um ataque que provocou um incêndio, sem causar feridos nem vítimas mortais.

O anúncio surge depois de os Houthis terem ameaçado lançar uma operação em grande escala contra a sede da Aramco, bem como contra uma refinaria da mesma empresa na capital do reino árabe, Riade, em resposta aos bombardeamentos em Sanaa por parte da coligação militar liderada pela Arábia Saudita, que intervém no Iémen desde 2015.

A aliança, que apoia o Governo iemenita internacionalmente reconhecido, bombardeou na terça-feira o principal depósito de combustível da capital iemenita, nas mãos dos Huthis desde 2014.

Por seu lado, a coligação militar anti-Houthis liderada pela Arábia Saudita disse, na terça-feira, em várias mensagens na rede social X, que intercetou e destruiu mísseis de cruzeiro e drones na região de Riade e nas zonas do sul do país.

Entre as interceções, o porta-voz da coligação militar, Turki al Maliki, anunciou também a interceção de um míssil balístico contra a cidade de Dhahran, onde se situa a sede da Aramco.

Esta escalada ocorre num contexto de intensificação dos combates entre as forças houthis e as tropas leais ao Governo internacionalmente reconhecido do Iémen, que contam com o apoio aéreo da Arábia Saudita na contraofensiva para recuperar o controlo das zonas nas mãos dos rebeldes, incluindo Sanaa.