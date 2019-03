Arábia Saudita condena reconhecimento da soberania de Israel sobre Montes Golã pelos EUA

Lusa26 Mar, 2019, 07:45 | Mundo

A Arábia Saudita "manifesta a sua firme rejeição e condena a declaração do Governo dos EUA de reconhecer a soberania de Israel nos montes sírios de Golã", informou hoje a agência oficial de notícias saudita.

Os montes Golã continuam a ser "uma terra árabe síria ocupada" e reconhecer a soberania de Israel é "uma violação da Carta da ONU e da resolução internacional", acrescentou.

"Haverá efeitos negativos sobre o processo de paz no Médio Oriente, bem como sobre a segurança e estabilidade na região", concluiu a agência saudita.

Donald Trump assinou na segunda-feira um decreto no qual reconhece oficialmente a soberania israelita sobre os Montes Golã, justificando a medida com as "agressivas ações" do Irão e de grupos "terroristas" contra Israel.

"Isto é algo que já devia ter sido feito há muitas décadas", disse Trump ao rubricar o decreto na Casa Branca, ao lado do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.

O documento altera a política seguida há mais de meio século pelos Estados Unidos e contraria o consenso internacional expresso em várias resoluções das Nações Unidas.

A Turquia, o governo russo, e o aliado sírio, já condenaram o reconhecimento da soberania israelita sobre os Montes Golã pelos EUA, alertando para os riscos de instabilidade que pode criar no Médio Oriente.

A ONU sublinhou, no dia da assinatura do decreto, que a decisão de Trump não muda em nada o estatuto internacional dessa zona arrebatada à Síria.

"Para nós, o estatuto dos Golã ocupados está consagrado nas resoluções do Conselho de Segurança. A posição não mudou", disse à imprensa Stéphane Dujarric, o porta-voz do secretário-geral da organização, António Guterres.