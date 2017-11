Arábia Saudita destapa 85 mil milhões de euros em corrupção

Jorge Almeida - RTP09 Nov, 2017, 17:19 / atualizado em 09 Nov, 2017, 17:53 | Mundo

Desde a noite do passado sábado que as autoridades sauditas têm em marcha uma operação anticorrupção, ao abrigo da qual foram ouvidas mais de 200 pessoas. Sabe-se apenas que sete foram libertadas sem acusação.



O procurador-geral da Arábia Saudita, sheik Saud al-Mojeb, afirmou que pelo menos 100 biliões de dólares, o equivalente a cerca de 85,995 mil milhões de euros, tinham sido desviados com a corrupção sistémica nas últimas décadas.



Entre as pessoas que já foram ouvidas pelas autoridades encontram-se altas figuras do reino, como príncipes, ministros e empresários influentes.







O procurador esclareceu que a atividade comercial da Arábia Saudita não foi afetada, embora tenham sido congeladas contas bancárias particulares.



A operação está a ser conduzida pelo Supremo Comité anticorrupção, formado por um decreto real, e liderado pelo príncipe herdeiro, Mohammed Bin Salman.



“As investigações estão a avançar muito rapidamente”, referiu o sheik Saud al-Mojeb.

Descoberta corrupção em larga escala

As investigações que começaram há três anos conduziram à descoberta de uma “grande escala de práticas corruptas”, disse o procurador.



Depois do congelamento de contas bancárias de “pessoas de interesse”, as autoridades vão avançar para próxima fase da investigação.







Esta operação anticorrupção colocou a Arábia Saudita no centro das atenções dos agentes económicos mundiais, com muita especulação sobre o nome das pessoas envolvidas e as acusações que estão a ser produzidas.



De forma a garantir todos os direitos legais dos suspeitos, “não vamos revelar mais detalhes neste momento sobre o processo judicial”, concluiu o sheik.