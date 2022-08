Arábia Saudita. Estudante condenada a 34 anos de prisão por usar rede social

Salma al-Shehab, estudava na Universidade de Leeds, no norte de Inglaterra.



Foi condenada por ter uma conta no Twitter e por partilhar publicações sobre dissidentes e activistas contra o regime saudita.



O jornal britânico The Guardian teve acesso às acusações.



O Tribunal alega que Salma ajudou quem quer provocar distúrbios públicos e desestabilizar a segurança do país ao usar o Twitter.



A mulher que tem apenas 2.500 seguidores na rede social poderá ainda recorrer da sentença.