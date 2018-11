Arábia Saudita: EUA precisam de "algumas semanas" antes de impor sanções aos responsáveis

Lusa02 Nov, 2018, 07:30 / atualizado em 02 Nov, 2018, 07:43 | Mundo

"Vamos precisar de mais algumas semanas para reunir os elementos suficientes para implementar essas sanções, mas acho que poderemos fazê-lo", acrescentou, lembrando que o Presidente Donald Trump garantiu que "vai responsabilizar aqueles que estiveram envolvidos neste crime hediondo".

Na quarta-feira, a procuradoria de Istambul indicou que o jornalista saudita Jamal Khashoggi foi estrangulado logo após ter entrado no consulado da Arábia Saudita em Istambul e que o seu corpo foi depois desmembrado.

Foi a primeira confirmação pública feita por um responsável turco de que Khashoggi foi estrangulado e desmembrado depois de ter entrado no consulado saudita a 02 de outubro para obter documentos de que precisava para casar com a sua noiva, uma cidadã turca.

A Turquia quer que os 18 suspeitos do assassínio detidos na Arábia Saudita sejam extraditados para os julgar. Tem também pressionado Riade para divulgar informação sobre o local onde se encontra o corpo do jornalista crítico do regime saudita e sobre quem ordenou a sua morte.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pediu ainda a Riade para revelar a identidade de um alegado colaborador local, que terá estado envolvido na eliminação do corpo de Khashoggi.

O jornalista e colunista do jornal norte-americano The Washington Post, de 59 anos, desapareceu depois de ter entrado no referido consulado no início de outubro. Crítico da família real saudita, Khashoggi vivia exilado nos Estados Unidos.

Sob pressão internacional, Riade reconheceu após vários dias o assassínio do jornalista no seu consulado numa operação "não autorizada", mas apresentou várias versões contraditórias que suscitaram ceticismo.