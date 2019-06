Arábia Saudita expande programa de mísseis balísticos com ajuda da China

RTP06 Jun, 2019, 11:01 / atualizado em 06 Jun, 2019, 11:01 | Mundo

A Arábia Saudita terá aumentado consideravelmente o programa de mísseis balísticos, avança a CNN. Um relatório confidencial do Governo norte-americano indica que o país terá comprado nova tecnologia e infraestruturas mais avançadas à China.



O Governo de Trump não divulgou o relatório ao Congresso, o que enfureceu os democratas. Tendo em conta que a expansão do arsenal saudita poderá contribuir para uma corrida ao armamento no Médio Oriente, a omissão do documento levanta questões acerca das intenções da Administração Trump em limitar a proliferação de armas na região, assim como sobre a exclusão do Congresso no que concerne à política externa.



A expansão do arsenal saudita, com a ajuda da China, afigura-se particularmente preocupante para os EUA, principal aliado no Médio Oriente, uma vez que demonstra uma aparente incapacidade de fortalecimento da influência no país. Revela ainda a dificuldade em evitar a proliferação de mísseis na zona.



A Arábia Saudita, que está entre os maiores compradores de armas, não pode adquirir mísseis balísticos oriundos dos EUA devido a um pacto feito em 1987 que pretendia limitar a venda de equipamentos capazes de suportar armas destruição maciça. Mas a China não é signatária deste acordo.



O aumento significativo o número de mísseis balísticos estará relacionada com a vontade de expandir a força militar face ao Irão.

Inquietação no Congresso norte-americano





A tensão entre o Congresso e a Administração Trump parece aumentar com a incerteza face à Arábia Saudita.



A eterna divisão entre democratas e republicanos tem sido visível no que toca à posição (oposta) dos dois partidos sobre a Guerra no Iémen. Enquanto os democratas pretendem o fim da intervenção norte-americana na guerra, em particular devido a preocupações humanitárias, os republicanos querem prolongá-la alegando a necessidade de enfraquecer o grupo rebelde Houthi. A coligação saudita tem sido alvo de críticas severas pelo bombardeamento indiscriminado de civis.



A Guerra Civil Iemenita é uma guerra por procuração (proxy war) entre a Árabia Saudita e o Irão, que a utilizam para não lutarem diretamente entre si, mas tentarem manter a esfera de influência.



Por outro lado, o assassinato do jornalista Jamal Kashoggi levantou igualmente várias questões. Vários congressistas criticaram a resposta de Trump, que consideraram tímida e insuficiente.



Há também uma divisão partidária sobre novas sanções à Arábia Saudita associadas à venda de armamento.



Por último, a omissão do novo relatório e a ausência de ações concretas para parar os avanços sauditas estão a ser alvo de críticas pelo Congresso. "Eu acho que o nosso sistema de informação sabe muito e não querem dizer-nos", disse o democrata Por último, a omissão do novo relatório e a ausência de ações concretas para parar os avanços sauditas estão a ser alvo de críticas pelo Congresso. "Eu acho que o nosso sistema de informação sabe muito e não querem dizer-nos", disse o democrata Tim Kaine à CNN.

Em 2018, em entrevista à CBS, o príncipe saudita, Mohammed Bin Salman, revelou que se o Irão obtivesse uma bomba nuclear a Arábia Saudita faria o mesmo: "Sem dúvida, se o Irão desenvolvesse uma bomba nuclear, nós seguiremos o exemplo o mais depressa possível".