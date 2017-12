Arábia Saudita interceta míssil perto de Riade

Andreia Martins - RTP19 Dez, 2017, 11:52 / atualizado em 19 Dez, 2017, 12:45 | Mundo

Na televisão al-Masirah TV, afeta ao movimento houthi, os rebeldes assumem o lançamento de um míssil Burkan-2 tendo como destino o Palácio real de al-Yamama, a residência oficial do rei Salman.



Um correspondente da agência France-Presse em Riade relata ter ouvido uma "forte explosão" por volta das 10h50, pouco antes da hora marcada para a apresentação do Orçamento de Estado anual da Arábia Saudita, que é geralmente feita pelo monarca a partir do seu palácio.



A Arábia Saudita não esclarece que zona concreta o projétil pretendia atingir, mas refere que não há registo de feridos.



"As forças da coligação confirmam ter intercetado um míssil Iraniano-Houthi que tinha como alvo o sul de Riade", informou um centro saudita de comunicação internacional ligado ao Governo, citado pela agência Reuters.



Em novembro, a Arábia Saudita intercetou um projétil semelhante que se aproximou do Aeroporto Internacional Rei Khaled. As autoridades sauditas e os aliados norte-americanas acusaram o Irão de um "ato de guerra" por alegadamente terem fabricado e fornecido o míssil aos rebeldes houthis.



Os Estados Unidos revelaram estar na posse de "provas irrefutáveis" do abastecimento de mísseis vindos de Teerão, numa "flagrante violação" das obrigações internacionais que o Irão nega e rejeita.



Desde 2015 que o movimento houthi combate as forças governamentais do Iémen, ligadas ao regime saudita, bem como a coligação liderada por Riade.