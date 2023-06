Arábia Saudita já executou 32 pessoas este ano

De acordo com um comunicado do Ministério do Interior, os três sauditas também foram condenados por "posse de armas, munições e material explosivo" e por "planear, matar e queimar o corpo de um oficial de segurança".

A nota, que não adianta as datas dos factos, da detenção ou do julgamento, refere que "a sentença foi ratificada pelo Tribunal da Relação e pelo Supremo Tribunal (...) e foi emitido um decreto real" para a pôr em prática.

Esta é a oitava execução na Arábia Saudita em duas semanas, depois da pena de morte ter sido aplicada em 04 de junho e 29 de maio, respetivamente, contra outros três sauditas e dois do Bahrein por acusações semelhantes.

Estas mortes elevam para pelo menos 32 o número de réus executados na Arábia Saudita em 2023, entre eles sauditas e residentes estrangeiros condenados por assassinato, tráfico de droga ou terrorismo.

Em 2022, a monarquia do golfo Pérsico executou um total de 196 condenados à morte, o número mais alto dos últimos 30 anos, segundo a Amnistia Internacional.