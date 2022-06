Arábia Saudita oferece 9,5 milhões de euros para tentar evitar maré negra ao largo do Iémen

A Arábia Saudita comprometeu-se com a ONU em doar 10 milhões de dólares (9,5 milhões de euros) para resgatar um petroleiro abandonado no Iémen que ameaça provocar um problema ambiental no mar Vermelho, informou a agência oficial saudita.