Partilhar o artigo Arábia Saudita prende 17 ativistas acusados de "comprometer" segurança do reino Imprimir o artigo Arábia Saudita prende 17 ativistas acusados de "comprometer" segurança do reino Enviar por email o artigo Arábia Saudita prende 17 ativistas acusados de "comprometer" segurança do reino Aumentar a fonte do artigo Arábia Saudita prende 17 ativistas acusados de "comprometer" segurança do reino Diminuir a fonte do artigo Arábia Saudita prende 17 ativistas acusados de "comprometer" segurança do reino Ouvir o artigo Arábia Saudita prende 17 ativistas acusados de "comprometer" segurança do reino

Tópicos:

Mohammed,