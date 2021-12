Arábia Saudita responde com ataque aéreo a disparo de míssil balístico do Iémen

"Destruímos locais em Sanaa relacionados com mísseis balísticos e drones", escreveu na rede social Twitter a agência de notícias oficial saudita SPA, citada pela agência France-Presse (AFP).



A SPA já tinha anunciado a interceção e destruição pelo exército saudita de um míssil balístico disparado pelos rebeldes Huthis do Iémen.



O ataque aéreo ao Iémen incluiu uma zona de "cavernas e armazéns secretos de mísseis balísticos na periferia de Sanaa", indicou a mesma fonte.



O Ministério da Defesa saudita, citado pela SPA, considerou que os disparos dos rebeldes Huthis demonstram um "comportamento vicioso e irresponsável que visa civis", por parte de "milícias terroristas".



"O Ministério da Defesa tomará todas as medidas necessárias (...) para proteger os civis e o seu território", advertiu.



Os Huthis, apoiados pelo Irão, país rival da Arábia Saudita, controlam a maior parte do norte do Iémen, incluindo Sanaa.



Desencadeada em 2014, a guerra do Iémen causou uma das piores crises humanitárias do mundo, segundo a ONU, dezenas de milhares de mortos, a maioria civis, e milhões de deslocados.