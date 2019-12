Arábia Saudita sentencia cinco pessoas à morte pelo asssassinato de Jamal Khashoggi

O repórter, muito crítico do regime de Riade, foi morto e desmembrado no interior do consulado saudita de Istambul, na Turquia.



Um conselheiro da família real foi investigado mas saiu ilibado, num processo judicial que a relatora das Nações Unidas responsável pela investigação do caso classifica como "uma farsa".