Arábia Saudita vai cortar mais da metade da produção diária de petróleo

Os Estados Unidos acusam o Irão de um "ataque sem precedentes" à energia mundial.



Os rebeldes Houthis, do Iémen, reivindicaram a autoria dos atentados. De acordo com a imprensa saudita, os incêndios nas duas instalações da petrolífera estatal estão agora controlados.



As imagens de satélite ilustram a dimensão do fumo ainda resultante dos ataques realizados ontem com recurso a dez drones.