Aranda da Silva acredita que EMA dê parecer favorável a vacina da Johnson & Johnson

A Agência Europeia do Medicamento deve tomar uma posição sobre a vacina da Johnson & Johnson esta tarde. Em entrevista à Antena 1, o farmacêutico José Aranda da Silva diz que acredita que, à semelhança do que aconteceu com a vacina da AstraZeneca, a EMA vai apresentar uma decisão favorável, ainda que com algumas restrições.