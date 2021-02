Arcebispo de Abuja alerta para aumento de rapto de líderes religiosos na Nigéria

"Nós, os bispos da Nigéria, concordámos unanimemente que não pagamos resgates", disse Ignacio Kaigama, em declarações difundidas pela Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS).

"Pagar um resgate significa colocar à venda e em perigo todos os padres, irmãs e colaboradores da Igreja que se movem continuamente entre as aldeias", acrescentou.

As declarações do prelado ocorrem depois do sequestro, no final do ano passado e durante alguns dias do bispo Moisés Chikwe, da Arquidiocese de Owerri.

Este foi o primeiro sequestro de um bispo da Igreja Católica na Nigéria, mas entre novembro e janeiro foram sequestrados três padres, um dos quais, o padre John Gbakaan, da diocese de Minna, seria assassinado menos de 24 horas depois de ter sido levado.

Para Ignacio Kaigama, trata-se de uma "doença que se está a espalhar" sem que haja um "esforço significativo" por parte das autoridades para a impedir.

Os raptos são comuns na Nigéria, sendo muitas vezes associados à atuação de grupos terroristas, nomeadamente do Boko Haram, mas mais recentemente há relatos de sequestros que têm como principal objetivo o pagamento de um resgate.

"Na Nigéria, os raptos já duram há muito tempo e as pessoas pensavam que isso não aconteceria aos líderes religiosos", explicou o arcebispo, lembrando que há muitos nigerianos que são raptados sem que ninguém saiba.

"São vítimas silenciosas, e há muitas", disse.

O bispo de Abuja lamentou a violência que está a afetar "pessoas inocentes" e a "incapacidade" das autoridades em lidar com esta onda de raptos.

"É desconcertante. Os criminosos, bandidos ou o que quer que lhes chamem, estão cientes de que quando tocam num padre ou numa freira católica rapidamente se torna notícia", explicou, considerando que se trata de uma "estratégia dos terroristas".

O arcebispo de Abuja apelou, por isso, ao governo da Nigéria para que invista mais nas questões de segurança.

O prelado lembrou que, na Nigéria, passou a ser quase normal haver casos de pessoas raptadas, como se a "sociedade estivesse anestesiada face a essa realidade".

Neste contexto, lembrou as raparigas de Chibok que continuam em cativeiro ao fim de vários anos.

Em 2014, o Boko Haram atacou uma escola feminina em Chibok e raptou 276 alunas.

Calcula-se que cerca de uma centena continuem nas mãos do grupo, que sequestrou também, em 2018, 110 raparigas de outra escola em Dapchi, no nordeste do país.

Todas as raparigas de Dapchi foram, entretanto, libertadas, exceto Leah Sharibu, a única cristã do grupo.