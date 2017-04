Arcebispo de Caracas pede o fim imediato dos confrontos

Foto: Reuters

Depois de cinco dias de protestos em todo o país que provocaram três mortos e cerca de 300 feridos, em plena semana Santa a igreja venezuelana faz um apelo dramático ao Governo de Nicolas Maduro.



O Arcebispo de Caracas, Jorge Urosa, está preocupado com a situação e considera inaceitável a violência que as forças de segurança têm usado.



O pedido da Igreja Católica surge um dia depois de Nicolas Maduro ter aperecido em público pela primeira vez desde o início dos confrontos em San Feliz, no sul do país, onde foi recebido com protestos e com arremesso de ovos ao presidente venzuelano.