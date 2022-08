Archie. Máquinas que mantêm menino vivo serão desligadas

Os médicos do Royal Hospital de Londres consideraram que Archie está em morte cerebral e disseram que manter as máquinas ligadas só serve para adiar a morte, e a justiça britânica concordou.



O menino de 12 anos ficou em coma profundo ao participar num desafio viral no Tik Tok. A mãe de Archie opõe-se a que a máquina seja desligada e socorreu-se da Convenção Internacional das pessoas com deficiência.



A Organização das Nações Unidas escreveu aos médicos e pediu a manutenção do suporte de vida. A justiça britânica recusou e agora o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos disse que não irá interferir nas decisões dos tribunais nacionais.