Arco do Triunfo e Torre Eiffel fechados depois de encontrados sacos com munições

O Arco do Triunfo e a Torre Eiffel estiveram bloqueados pelas forças de segurança, depois de terem sido encontrados sacos de munições. As fotos das munições a que a RTP teve acesso mostram que a maioria são para uso de armas kalashnikov.