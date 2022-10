Areen al-Oussoud. Israelitas tentam esmagar novo grupo palestiniano

As forças israelitas empenhadas na vaga de incursões dos últimos dias na Cisjordânia ocupada anunciaram, esta quarta-feira, ter detido mais três presumíveis membros do novo grupo armado Areen al-Oussoud. Estas detenções tiveram lugar na sequência da operação do exército, do serviço de informações Shin Bet e da polícia que, na véspera, matou cinco palestinianos em Nablus.