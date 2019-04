Argélia. Bouteflika deixa o poder no fim de abril

RTP01 Abr, 2019, 19:29 | Mundo

Bouteflika, de 82 anos, está no poder há 20 anos e queria concorrer a novo mandato de cinco anos, nas eleições presidenciais que vão decorrer ainda este ano.



O atual Presidente argelino foi eleito pela primeira vez em 1999 e reeleito em 2004, 2009 e 2014.



Quando a 22 de fevereiro, Abdelaziz Bouteflika anunciou que pretendia candidatar-se a mais cinco anos à frente dos destinos do país, a contestação tomou conta das ruas. Domingo, numa tentativa de acalmar a contestação inédita que enfrenta, Bouteflika nomeou um novo Governo.



Os argelinos que se manifestam em grande número há várias semanas querem mais que a saída do Presidente Abdelaziz Bouteflika, e pedem mudanças no poder que governa o país e que inclui vários grupos de interesse.



O grupo de pessoas que dirige a Argélia é designado pelos argelinos como “o sistema” ou “o poder” e este já conta pouco com um Presidente de 82 anos e debilitado por um AVC em 2013, que o impede de falar com os seus cidadãos e tornou muito raras as suas aparições em público.



Um contraste gritante com o início do seu mandato em 1999 quando apareceu como um líder hiperativo.