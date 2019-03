Argélia. Milhares na rua contra adiamento das eleições

RTP15 Mar, 2019, 17:41 | Mundo

O Governo argelino tinha dito ontem que pretende um sistema de poder baseado na vontade do povo, e que está disposto a conversações com representantes do movimento de protesto.







As manifestações de hoje em Argel, como tem sido uso até aqui, continuaram a ser pacíficas, mas a polícia bloqueou várias estradas para impedir que essas manifestações fossem reforçadas com pessoas de fora da capital que se lhes tinham vindo juntar.





Bouteflika, agora com 82 anos, encontra-se no poder há 20 anos e anunciara a sua candidatura a um quinto mandato presidencial nas eleições marcadas para abril.





Sob a pressão de um forte movimento durante várias semanas, Bouteflika acabou por anunciar a retirada da sua candidatura mas, no mesmo fôlego, anulou as eleições e não marcou qualquer nova data para a sua realização.





Dentro do próprio partido de governo, a Frente de Libertação Nacional (FLN), levantam-se agora vozes contra Bouteflika. Uma delas é a do veterano Hocine Kheldoun, antigo porta-voz do partido, disse que o presidente "é história".





O primeiro ministro Noureddine Bedoui anunciou entretanto um novo Governo, constituído por tecnocratas, que deverá preparar uma transição política. Segundo afirmou, esse Governo deverá também incluir jovens, incluindo mulheres, que têm dinamizado os protestos de rua.