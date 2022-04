Argélia prendeu 13 terroristas e 22 traficantes de droga na última semana

De acordo com o último relatório de atividade semanal, publicado na sua página oficial e citado pela agência espanhola de notícias Efe, os indivíduos foram detidos durante várias operações que decorreram em todo o território nacional para assinalar a luta contra o terrorismo.

Para além das detenções, o Governo disse também que impediu várias operações de introdução na Argélia de droga proveniente de Marrocos, tendo apreendido mais de 200 quilos de haxixe.

Os elementos do exército apreenderam também mais de 56 mil comprimidos psicotrópicos na segunda e terceira regiões militares da Argélia, correspondentes ao oeste e ao sudoeste do país.

No ano passado, as forças de segurança mataram 37 presumíveis terroristas e prenderam outros 108, para além de terem destruído 251 depósitos de armas e apreenderam 391 bombas de fabrico artesanal e mais de 830 mil quilos de material explosivo, para além de 40 armas de assalto, 25 pistolas automáticas e 249 espingardas de diversos tipos, de acordo com a Efe.