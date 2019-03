Argélia. Protestos contra a recandidatura do presidente

RTP06 Mar, 2019, 18:37 | Mundo

Abdelaziz Bouteflika, de 82 anos, é presidente da Argélia desde 27 de abril de 1999.





Foi um dos líderes da Revolução Argelina, que culminou com a libertação do país do domínio francês, em 1962. É o presidente argelino que está há mais tempo no cargo e foi durante o seu mandato que terminou a guerra civil da Argélia (2002).







Em maio de 2012, Bouteflika dirigiu-se pela última vez ao seu povo e deixou claro nas suas declarações que ia abandonar a presidência: “Deus abençoe o homem que conhece os seus limites”.





Porém, em 2014, um ano depois de ter sofrido um AVC, anunciou que se ia candidatar novamente: “Claro que já não tenho a mesma força física que tinha antes, mas tenho a vontade inabalável de servir o país, que nunca me abandonou”, disse.





Durante o seu terceiro mandato começou a difundir-se o “chkara”, um fenómeno em que os deputados de altos cargos políticos compravam o seu cargo em vez de serem eleitos por sufrágio.





Já no seu quarto mandato, a Argélia aumentou as suas receitas devido aos preços elevados do petróleo. No entanto, o presidente não utilizou estas receitas para melhorar a situação socioeconómica do país, uma vez que passou grande parte deste período em hospitais de França, por questões de saúde.





Atualmente, os preços do petróleo baixaram para metade, a corrupção atingiu níveis sem precedentes, as desigualdades sociais aumentaram e o desemprego atingiu proporções alarmantes. Face a estas condições socioeconómicas, a sociedade argelina encontra-se num “colapso real” que originou os protestos do povo argelino.







Os slogans usados nos protestos dos argelinos, que se manifestam pela primeira vez contra o presidente Bouteflika, são “não iremos votar numa cadeira vazia” e “não ao quinto mandato”.





O “fim” dos protestos pacíficos

As autoridades acharam que as manifestações iam ocorrer apenas em “áreas restritas”. Porém, os manifestantes marcharam em cidades e vilas de todo o país. Argel teve a maior manifestação do país, cidade onde tinha sido proibida a realização de protestos.





Até agora, as manifestações têm sido pacíficas e a resposta dos serviços de segurança tem sido contida. No entanto, as autoridades alertaram as pessoas sobre o que pode acontecer se as manifestações continuarem.







O representante das Forças Armadas argelinas e vice-ministro da Defesa, Ahmed Gaid Salah, afirmou que os protestos se podem tornar violentos. O primeiro-ministro, Ahmed Ouyahia, também alertou os argelinos, lembrando que a guerra da Síria começou com protestos semelhantes.





Contudo, os manifestantes afirmaram que veem como modelo a Turquia e a Malásia, e não a Síria e que aprenderam valiosas lições com a Primavera Árabe. Acrescentaram que se a decisão de candidatura de Bouteflika se mantiver, as manifestações vão pedir a substituição do sistema político atual por uma nova ordem democrática.





Porém, os argelinos veem esta atitude como uma tática para ganhar tempo.





Qual o futuro da Argélia?

Segundo a televisão Qatari Al-jazeera, parecem existir quatro cenários para o fim desta situação.





De acordo com relatos não confirmados, o Presidente argelino está em estado crítico num hospital em Genebra, e por isso no primeiro cenário é colocada a hipótese a morte do presidente.





Outro cenário seria se a equipa do presidente retirasse a sua candidatura, devido aos seus problemas de saúde.





Um terceiro cenário seria uma intervenção militar para cancelar a recandidatura do presidente, também devido ao seu estado de saúde.







Os argelinos acreditam que Bouteflika está a ser usado por pessoas do seuque querem aproveitar-se do respeito que o povo ainda tem por ele, de forma a consolidarem o seu domínio sobre o Estado argelino.Por enquanto, o povo argelino parece estar em vantagem. Face à pressão exercida pelos manifestantes, a corte de Bouteflika, no domingo, leu uma carta em direto na televisão onde anunciou que se o presidente for reeleito em abril, faria uma conferência nacional para implementar novas reformas políticas e marcaria uma data para uma segunda eleição na qual não seria candidato.Ciente dos riscos, o povo argelino está decidido a reivindicar pelos seus direitos.Por fim, a última hipótese seria a de os manifestantes tornarem os seus protestos violentos, obrigando as forças militares a intervir e a declarar estado de emergência.