Argentina a negociar salvo-conduto para opositores venezuelanos refugiados na sua embaixada

"Estamos a trabalhar nisso. Não é nada fácil", disse a dirigente do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Comércio Internacional e Culto num evento realizado na cidade de Córdoba, no centro da Argentina.

Mondino asseverou que os opositores venezuelanos que estão na representação diplomática argentina em Caracas têm desde sexta-feira passada o estatuto de asilados políticos, que lhes foi concedido pelas autoridades argentinas.

Os opositores venezuelanos ao regime do Presidente Nicolás Maduro refugiaram-se na embaixada da Argentina um dia depois de este ter apresentado a sua recandidatura ao terceiro mandato presidencial de seis anos consecutivo nas eleições de 28 de julho próximo, das quais os candidatos da oposição foram sistematicamente excluídos, quer sendo detidos pelas forças de segurança, quer sendo impedidos pelas autoridades eleitorais de registar as respetivas candidaturas dentro do prazo legal.