Argentina com 53 mortes e 7.759 casos nas últimas 24 horas

O país, com 44 milhões de habitantes, contabilizou 336.802 casos de covid-19 desde o início da epidemia, que resultaram em 6.848 mortes.

A cidade de Buenos Aires continua a ser o principal foco de transmissão, mas várias províncias aumentaram o número de infeções diárias nos últimos dias, alertaram as autoridades sanitárias.

"Temos um número significativo de províncias que continuam a relatar casos diariamente, temos cada vez mais zonas com transmissão comunitária", informou no sábado a secretária de Acesso à Saúde daquele país, Carla Vizzotti, citada pela agência de notícias espanhola Efe.

A província de Jujuy, no norte do país, cujo sistema de saúde se encontra em nível crítico, registou 212 novas infeções nas últimas 24 horas. Santa Fé (centro) contabilizou 294 casos, Mendoza (oeste) 245, Córdoba 219 e Salta (norte) 150.

A província de San Juan (noroeste), a primeira a retomar as aulas no país, graças ao até aqui reduzido nível de infeções, regressou na sexta-feira à fase 1 do isolamento preventivo durante 14 dias, após a deteção de 27 pessoas infetadas com covid-19 em 48 horas, tendo diagnosticado três novos casos nas últimas 24 horas.