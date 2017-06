Argentina decreta dois dias de luto nacional pelos 15 mortos de acidente de domingo

Lusa 27 Jun, 2017, 07:27 | Mundo

As bandeiras dos edifícios públicos vão permanecer hoje e quarta-feira a meia haste devido à tragédia que comoveu particularmente o país por o autocarro transportar maioritariamente jovens estudantes de uma academia de dança, além de professores e encarregados de educação.

O acidente teve lugar numa zona montanhosa da estrada nacional 144, a cerca de 30 quilómetros do município de San Rafael, onde o autocarro capotou em circunstâncias que ainda estão a ser investigadas.

Nove adolescentes e o condutor do veículo pesado figuram entre as 15 vítimas mortais do acidente, que fez ainda 21 feridos, dos quais quatro hospitalizados em estado grave, disseram as autoridades provinciais.

"Estou chocado com o trágico acidente em San Rafael. Estou ao lado dos familiares e amigos na dor", escreveu o Presidente da Argentina, Mauricio Macri, na sua conta na rede de mensagens instantâneas Twitter, indicando estar "à disposição das autoridades da província para ajudar no que for necessário".

Fontes da procuradoria argentina indicaram à agência noticiosa espanhola EFE que pode ter havido excesso de velocidade, mas que ainda estão a ser efetuadas perícias para determinar as causas do acidente de domingo passsado.

Apesar de a investigação se encontrar numa fase preliminar, tudo aponta para que o condutor tenha perdido o controlo do veículo, por razões ainda desconhecidas, dado que as estradas estavam em boas condições, havia sinalização e boa visibilidade, de acordo com as autoridades.

A Comissão Reguladora dos Transportes indicou que o autocarro "não estava habilitado" para viajar, tendo sido declarada a saída de circulação em dezembro.

O Ministério da Defesa argentino vai enviar hoje para San Rafael um avião Hércules da Força Aérea para transportar os corpos de volta para Buenos Aires.