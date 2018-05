Argentina pede resgate financeiro ao Fundo Monetário Internacional

RTP08 Mai, 2018, 17:52 / atualizado em 08 Mai, 2018, 18:12 | Mundo

“Durante os primeiros dois anos de mandato, beneficiámos de um contexto internacional muito favorável mas a situação está a mudar. Estamos entre os países do mundo mais dependentes de financiamento externo”, recordou Macri na mensagem ao povo argentino.



Macri afirmou ainda que toma "esta decisão pensando no melhor interesse de todos os argentinos, sem mentir, como já fizeram tantas vezes”.



O chefe de Estado argentino defendeu que a ajuda externa irá permitir reforçar a aposta no crescimento e desenvolvimento do país, preparando o país para “melhor enfrentar este novo cenário mundial e evitar uma crise como aquelas que já enfrentámos”. Macri não especificou o montante do pedido de assistência externa.



A Argentina vive há vários dias momentos de incerteza nos mercados financeiros e cambiais. Na semana passada, a moeda local devalorizou perto de 12 por cento. Em resposta a esta depreciação do peso, o Banco Central da Argentina aumentou a taxa de juro para 40 por cento, a mais alta taxa de juro do mundo.



O conservador Mauricio Macri chegou ao poder no fim de 2015, tendo substituído Cristina Kirchner no cargo. A Argentina chegou ao fim de 2017 com uma inflação de 24,8 por cento.