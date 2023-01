Argentina receberá Presidentes "democraticamente eleitos" na Cimeira da CELAC

"A Argentina faz parte do conjunto das nações democráticas e, portanto, receberá os Presidentes que cada país eleger democraticamente para participar nos debates e discussões que vão realizar-se", assegurou hoje a porta-voz presidencial, Gabriela Cerruti, à estação de rádio El Destape.

A porta-voz não confirmou a presença do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, na cimeira que decorrerá em Buenos Aires a 24 de janeiro e que terá como anfitrião o chefe de Estado argentino, Alberto Fernández, uma vez que o seu país ocupa a presidência rotativa do fórum.

Durante a sua intervenção na rádio, Cerruti recordou que a Argentina condenou as violações de direitos humanos na Venezuela "quanto teve de fazê-lo", ao mesmo tempo que destacou o diálogo em curso entre as forças no poder e na oposição na Venezuela.

"Obviamente, não é que nos pareça bem tudo o que está a acontecer, mas também não nos parece tudo mal", disse a porta-voz presidencial, acrescentando que a Venezuela "esteve sitiada nos últimos anos" e foi alvo de "coisas absurdas", apontando como exemplo o reconhecimento internacional do ex-presidente da Assembleia Nacional Juan Guaidó como Presidente interino.

"Guaidó é um senhor que um dia parou numa praça e disse: `Sou o Presidente`. E uma data de países, encabeçados pelo [ex-Presidente dos Estados Unidos Donald] Trump, reconheceram-no como tal", afirmou Cerruti.

A CELAC é um mecanismo intergovernamental de diálogo e concertação política criado em 2010 e composto pelos 33 países da América Latina e das Caraíbas.

O Fórum Argentino para a Democracia na Região (FADER) contestou na quinta-feira um convite do Governo argentino aos Presidentes "ditadores" de Cuba, Nicarágua e Venezuela para participarem na cimeira da CELAC no país, justificando que aqueles governantes estão a ser investigados por alegados "crimes lesam-humanidade", cometidos nos seus países.

O FADER divulgou uma denúncia que insta a Justiça da Argentina a ter em conta "a informação e as normas internacionais" vigentes "na avaliação da responsabilidade criminal" daqueles governantes em "alegados crimes internacionais que estão sujeitos a jurisdição universal, à luz das obrigações da Argentina no âmbito dos Direitos Humanos e do Direito Humanitário Internacional".

Por outro lado, o FADER faz referência a vários relatórios de organismos internacionais como o Alto-Comissário da ONU para os Direitos Humanos, o Tribunal Interamericano de Direitos Humanos e a Human Rights Watch que, afirma, "dão conta da perseguição política e repressão nesses países (Cuba, Nicarágua e Venezuela)".

Criado em 2020 por um grupo de académicos, políticos e jornalistas para apoiar venezuelanos, cubanos e nicaraguenses que fugiram dos seus países, o FADER sustenta que "para um país como a Argentina, que não esquece os horrores da sua própria ditadura, estas visitas são uma ofensa" e "para milhares de migrantes, expulsos por estes mesmos ditadores, estas visitas são um insulto e uma provocação".

Entre os Presidentes com presença confirmada na VII cimeira estão, além do anfitrião, Alberto Fernández, o chileno Gabriel Boric, o uruguaio Luís Lacalle Pou, o boliviano Luís Arce, a hondurenha Xiomara Castro e o brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, para o qual esta será a primeira deslocação internacional do terceiro mandato.

A novidade nesta ocasião será precisamente o retorno do Brasil à CELAC, formalizado há alguns dias pelo Governo de Lula, depois de o seu antecessor, Jair Bolsonaro, ter suspendido, em janeiro de 2020, a participação do país no mecanismo de integração regional.