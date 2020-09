Argentina regista 259 mortos e mais de 10 mil casos nas últimas 24 horas

O Ministério da Saúde elevou o total de óbitos para 8.919 e o de casos para 428.239.

A taxa de ocupação de camas nos cuidados intensivos é de 69,2% na Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), o principal foco de casos positivos.

Na segunda-feira, a Argentina iniciou uma nova extensão, por três semanas, da quarentena, a mais prolongada do mundo e que chegará a pelo menos 184 dias, com especial preocupação com o interior do país.

A pandemia do coronavírus que provoca a covid-19 já provocou pelo menos 851.071 mortos e infetou mais de 25,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.