Arianespace coloca em órbitra dois satélites de observação da Terra

Lusa 02 Ago, 2017, 07:54 | Mundo

A viagem do Vega foi bem sucedida ao ter colocado em órbitra dois satélites para usos civis e militares para a Itália, França e Israel, indicou em comunicado a Arianespace, sociedade responsável pelo lançamento, a partir do centro espacial de Kourou na Guiana Francesa.

O mais leve dos foguetões europeus descolou na terça-feira às 22:56 (02:36 de quarta-feira em Lisboa), com os dois satélites "OPTSAT-3000" e "Venus".

O "Venus" é o primeiro satélite de observação da vegetação e efeitos das alterações climáticas, num trabalho conjunto do Centro Nacional de Estudos Espaciais francês e da agência espacial israelita.

Durante dois anos e meio, o microsatélite vai fotografar a cada dois dias 100 locais selecionados em todo o planeta para compreender a evolução da vegetação, das reservas de carbono e o impacto das alterações climáticas nos ecosistemas naturais e agricultura.

O segundo objetivo da Venus é o estudo, durante um ano, do sistema israelita de propulsão elétrica.

O "OPTSAT-3000" responde ao programa de observação da Terra para o Ministério da Defesa italiano.

Com uma duração de vida de sete anos, o satélite terá a capacidade de captar imagens de alta resolução em qualquer ponto do planeta.

"Com este segundo lançamento Vega em 2017, no 12.º êxito consecutivo do foguetão ligeiro desde que foi introduzido no centro espacial da Guiana, a Arianespace possibilita numa mesma missão dois grandes programas de observação da Terra", indicou em comunicado o presidente executivo da empresa, Stephane Israel.

Desde o início do ano, oito foguetões foram lançados do centro espacial de Kourou na Guiana Francesa.

Esta é a 291.ª missão realizada pela Arianespace a partir de Kourou.