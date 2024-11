Entre eles estavam metade dos membros do governo no exílio e ainda os filhos de Lepold III, o rei, o príncipe Albert, que seria depois o rei, estava em Bordeús, com 6 anos, o príncipe Baudouin, que também viria a ser rei, com 9 anos, e irmã, a princesa Joséphine-Charlotte, com 13 anos, que viria a ser Grã-Duquesa do Luxemburgo.



Potencialmente, Aristides salvou-lhes a vida, Potencialmente salvou a nossa realeza.



Reportagem de Andrea Neves, Correspondente em Bruxelas da Antena 1.