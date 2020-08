Armazenamento, venda e uso do nitrato de amónio fortemente regulamentados em Portugal

A área do porto de Beirute, no Líbano, foi obliterada pela mega explosão de um armazém com três toneladas de nitrato de amónio abandonado há seis anos. Este é um fertilizante que também pode ser usado na montagem de uma bomba. O Comandante do Centro de Inativação de Engenhos Explosivos, da GNR, diz que em Portugal, como no espaço europeu, não é permitido armazenar quantidades como as registadas no porto de Beirute.