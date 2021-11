Arménia anuncia morte de mais um soldado pelas forças do Azerbaijão

"Um soldado de 19 anos foi morto" após ser atingido por "disparos de diferentes calibres das forças armadas azeris contra uma posição arménia na fronteira", declarou o Ministério da Defesa.

Na semana passada, a Arménia e o Azerbaijão, dois países vizinhos e rivais do Cáucaso do Sul, envolveram-se nos mais violentos combates desde o final de uma guerra no outono de 2020 que provocou mais de 6.500 mortos, com um balanço favorável aos azeris ao garantirem importantes ganhos territoriais em torno e no interior do enclave.

Segundo Baku e Erevan, os confrontos da semana passada provocaram 13 mortos, sete soldados azeris e seis militares arménios.

Os combates ilustram o precário equilíbrio entre as suas ex-repúblicas soviéticas, que desde 1991 se envolveram num conflito em torno do enclave do Nagorno-Karabakh, situado em território do Azerbaijão mas com maioria de população arménia e que há 30 anos proclamou a autonomia.

Estes confrontos ocorreram apesar da presença nesta região de soldados das forças de manutenção da paz russas, um contingente enviado em novembro de 2020 no âmbito do acordo de cessar-fogo negociado pelo Presidente russo Vladimir Putin.

A região do Nagorno-Karabakh, apoiada por Erevan, promoveu a secessão na sequência do desmembramento da União Soviética e que implicou uma primeira guerra nos inícios da década de 1990 que provocou 30.000 mortos.