Arménia defende início imediato de negociações de paz com Azerbaijão

"A situação no mundo e na região é tensa e sentimo-nos responsáveis por contribuir para reduzir a tensão e encontrar soluções de fundo. Acreditamos que as negociações de paz entre a Arménia e o Azerbaijão devem começar imediatamente", disse Pashinyan numa reunião do Governo.

O chefe do Governo arménio, citado pela agência de notícias Armenpress, considerou ainda que é necessário acelerar os trabalhos de demarcação e delimitação das fronteiras em paralelo com ações para melhorar a segurança nas zonas fronteiriças com o Azerbaijão.

"Fizemos uma proposta de retirada simultânea das tropas das fronteiras, com base na linha fronteiriça legalmente aprovada na época soviética", referiu.

Nikol Pashinian adiantou ainda que a posição do Azerbaijão em relação ao desbloqueio das comunicações de transporte na região ainda não é clara, apesar de ser um dos pontos do acordo de cessar-fogo assinado em novembro de 2020, sob mediação da Rússia.

"Ainda não entendemos se o Azerbaijão quer a abertura de comunicações regionais ou não. Se quiser, as nossas propostas ainda são válidas e estamos prontos para começar a implementá-las já", disse o primeiro-ministro, acrescentando que para a execução da agenda de paz, "é preciso nervos de aço e capacidade para não desviar da estratégia".