Arménia e Azerbeijão mais próximos de um acordo de paz - Blinken

O chefe da diplomacia norte-americana fez estas declarações no último dos quatro dias de negociações entre o ministro dos Negócios Estrangeiros da Arménia, Ararat Mirzoyan, e do Azerbaijão, Jeyhun Bayramov, no George Shultz Center, nos arredores de Washington.

"Durante estes dias, fizemos progressos tangíveis. O acordo final está próximo e estamos determinados a continuar a ajudar os nossos amigos para que possam alcançá-lo", declarou Blinken.

O dirigente norte-americano considerou que fechar um pacto com estas características "não é fácil", mas sublinhou que existe determinação de avançar por parte de todos e elogiou a liderança "inspiradora" dos seus homólogos da Arménia e do Azerbaijão.

"A última milha de uma maratona é sempre a mais difícil. Já sabemos disso. Mas a América está aqui para ajudar os nossos amigos a cruzar a linha de chegada", declarou.

Ambos os países encerraram no outono de 2020 a última guerra pelo controlo de Nagorno-Karabakh, região disputada desde os anos 1980.

Mas a situação na fronteira entre os dois países piorou nos últimos meses depois de o Azerbaijão ter fechado a única rota que liga Nagorno-Karabakh à Arménia.

Os dois lados acusam-se mutuamente de violar a trégua assinada após a sangrenta guerra de 2020.