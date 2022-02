Arménia entrega ao Azerbaijão restos de 100 mortos da primeira guerra do Nagorno-Karabakh

"No último ano entregámos ao Azerbaijão os restos de 180 pessoas que se encontravam desaparecidas desde a primeira guerra e nos próximos dias entregaremos os restos de outras pessoas", disse Pashinian, citado pela agência Armenpress.

O primeiro-ministro sublinhou que Erevan devolveu os restos dos falecidos "sem condições prévias".

"É um ato humanitário e não um assunto de discussão", indicou.

Segundo as estatísticas oficiais, mais de 750 pessoas encontram-se desaparecidas do lado arménio após o final da primeira guerra do Nagorno-Karabakh, concluída em 1994 com a assinatura de um cessar-fogo entre os beligerantes.

Outros 217 arménios foram declarados desaparecidos após o fim da guerra arménio-azeri do outono de 2020, concluída com a vitória do Azerbaijão e a perda pela Arménia do controlo de 70% dos territórios na disputada região.

"Confiamos na possibilidade de estabelecer uma cooperação para esclarecer o destino de todos os desaparecidos", disse hoje o primeiro-ministro arménio.

O Azerbaijão entregou na terça-feira à Arménia oito prisioneiros de guerra, uma medida que segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros azeri ocorreu após a reunião virtual mantida em 04 de fevereiro entre os líderes da Arménia e do Azerbaijão, com o Presidente francês Emmanuel Macron e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.