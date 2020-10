Arménia fala em combates intensos contra forças do Azerbaijão

O exército de Nagorno-Karabakh "conseguiu impedir o ataque em larga escala do inimigo", disse a porta-voz do ministério Shushan Stepanian na sua página na rede social Facebook, acrescentando que "combates pesados" estavam a decorrer em muitos setores da frente.

Num dos setores da linha da frente, "as nossas forças contra-atacaram", disse Stepanian.

Pelo sétimo dia consecutivo, confrontos colocaram o exército desta região separatista do Azerbaijão - que é politicamente, economicamente e militarmente apoiado pela Arménia - contra as tropas do Azerbaijão.

Desde o início das hostilidades, no domingo passado, apenas relatos parciais foram comunicados, os quais reportaram total de 191 mortos: 158 soldados de Nagorno-Karabakh, 14 civis arménios e 19 civis do Azerbaijão.

As autoridades do Azerbaijão não comunicaram as suas baixas.

No centro das deterioradas relações entre Erevan e Baku encontra-se a região do Nagorno-Karabakh, no Cáucaso do Sul onde há interesses divergentes de diversas potências, em particular da Turquia, da Rússia, do Irão e de países ocidentais.

Este território, de maioria arménia, integrado em 1921 no Azerbaijão pelas autoridades soviéticas, proclamou unilateralmente a independência em 1991, com o apoio da Arménia.

Na sequência da uma guerra que provocou 30.000 mortos e centenas de milhares de refugiados, foi assinado um cessar-fogo em 1994 e aceite a mediação do Grupo de Minsk, constituído no seio da OSCE, mas as escaramuças armadas permaneceram frequentes.

Em julho deste ano, os dois países envolveram-se em confrontos a uma escala mais reduzida que provocaram cerca de 20 mortos. Os combates recentes mais significativos remontam abril de 2016, com um balanço de 110 mortos.

CSR // ZO