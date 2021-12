Arménia levanta embargo a produtos turcos em mais um gesto para normalizar relações

"Foi decidido não estender o embargo à importação de produtos turcos para o nosso país", disse o Ministério da Economia arménio em comunicado.

A medida, implementada em 01 de janeiro de 2021, depois de Ancara ter apoiado o Azerbaijão numa guerra com a Arménia no outono de 2020, expirava esta sexta-feira, depois de ter sido prorrogada em julho por seis meses.

O Ministério da Economia arménio considerou que este embargo teve um impacto "positivo" na promoção da criação de empresas no país, mas que teve a consequência "negativa" de alimentar a inflação.

"Esperamos (...) que, sob o princípio da reciprocidade, sejam implementadas condições favoráveis para permitir a exportação de produtos arménios" para a Turquia, acrescentou o ministério.

O anúncio do levantamento do embargo por Erevan surge após a multiplicação de gestos de apaziguamento entre a Turquia e a Arménia nas últimas semanas, como a nomeação de enviados para normalizar as relações e pedidos das companhias aéreas turcas e arménias para poderem operar voos `charter`.

Estes dois países têm relações tensas, até por causa da recusa de Ancara em reconhecer como genocídio os massacres de arménios pelo Império Otomano durante a Primeira Guerra Mundial.

Ancara e Erevan nunca estabeleceram relações diplomáticas e a sua fronteira está fechada desde a década de 1990.