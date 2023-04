Arménia pede à Rússia que controle estrada vital para enclave do Nagorno-Karabakh

O primeiro-ministro arménio, Nikol Pachinian, pediu hoje à Rússia, mediadora no conflito com o Azerbaijão, que assuma controlo de uma estrada vital para o disputado enclave do Nagorno-Karabakh, na qual Baku instalou recentemente um posto de controlo.