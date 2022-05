Arquidiocese de Chicago paga 1,1 milhões de euros para fechar processo por abuso sexual

A resolução do caso antes do arquivamento do processo foi anunciada num comunicado da advogada Lyndsay Markley e marca o mais recente capítulo da história de Daniel McCormack, um dos pedófilos mais notórios da história da Arquidiocese de Chicago, refere a agência de notícias AP.

McCormack, que se declarou culpado em 2007 por abusar sexualmente de cinco crianças, com idades entre os 8 e os 12 anos, enquanto era padre na paróquia de St. Agatha, em Chicago, saiu da prisão no passado outono e foi registado como agressor sexual na Polícia do Estado de Illinois.

De acordo com os relatos publicados, Daniel McCormack estava registado na altura como estando a viver no bairro Near North, em Chicago

O acordo segue outros assentamentos semelhantes em que a arquidiocese concordou em pagar aos homens que alegavam terem sido abusados por McCormack quando eram crianças.

Ao todo, a arquidiocese pagou mais de 12 milhões de dólares (11,3 milhões de euros) a homens que interpuseram processos antes de arquivarem processos.

Como muitas das outras vítimas, o homem que entrou com o processo mais recente disse que foi abusado sexualmente quando McCormack era padre em St. Agatha.

De acordo com o comunicado de imprensa, o homem alegou que estava a frequentar um programa pós-escola na paróquia quando McCormack o abusou sexualmente em várias ocasiões em 2005.

Segundo a AP, a arquidiocese recusou-se a comentar o acordo.