Arquidiocese de Díli pede desculpa por críticas a investigação de pedofilia

", disse em conferência de imprensa o arcebispo de Díli, Virgílio do Carmo da Silva.", afirmou.O arcebispo de Díli reagia à polémica causada nas redes sociais, na sequência do anúncio do Ministério Público (MP) de que tinha deduzido acusação contra Dashbach, com críticas e ataques a jornalistas e a organizações que têm apoiado as vítimas, em alguns casos feitos por membros do clero timorense.Virgílio da Silva pediu ainda desculpa pelos "comportamentos que levaram a desentendimentos neste caso", distanciando-se igualmente de um polémico relatório da Comissão de Justiça e Paz, da Arquidiocese de Díli, sobre o caso.O prelado anunciou a exoneração do diretor da Comissão e autor do relatório, padre Hermínio de Fátima Gonçalves, considerando que o documento "não reflete a opinião do arcebispo e vai além da competência da Comissão".O polémico relatório, que inclui dados das alegadas vítimas, tentou desviar todas a responsabilidade do ex-padre, procurando acusar as autoridades judiciais e policiais timorenses e as organizações que têm apoiado as vítimas de "abuso sexual coletivo" por alegadamente terem realizado exames forenses e audições às vítimas.





Origem do caso







O ex-padre norte-americano, acusado de abuso de crianças e pornografia infantil em Timor-Leste, começou a ser investigado em setembro de 2016 pelo Vaticano, mas só foi afastado do local onde alegadamente cometeu os crimes três anos depois.Documentos a que a Lusa teve acesso mostram que a Congregação da Doutrina da Fé, do Vaticano, esteve a investigar o caso, que envolve o ex-padre Richard Daschbach, entre setembro de 2016 e outubro de 2018, altura em que decretou a "punição vitalícia" e expulsão do sacerdócio.Os documentos indiciam que a investigação terá começado ainda antes, já que a data de setembro de 2016 é a que marca a entrada na Congregação da Doutrina da Fé de um primeiro relatório sobre o caso.

O ex-padre Richard Daschbach, de 82 anos, está em prisão domiciliária em Díli e é acusado de abusar de pelo menos duas dezenas de crianças no orfanato onde trabalhava, o Topu Honis.