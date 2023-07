Arranca a campanha para as legislativas em Espanha

O atual primeiro-ministro e líder dos socialistas, Pedro Sánchez, estará numa ação em Madrid, enquanto o presidente do PP, Alberto Núñez Feijóo, ruma a Pontevedra, na Galiza, para marcar o arranque da campanha, viajando depois para Castelldefels (Barcelona), na Catalunha.As eleições de 23 de julho foram antecipadas por Sánchez - que atualmente lidera uma coligação governamental negociada em 2019 com a plataforma de extrema-esquerda Unidas Podemos -, na sequência do mau resultado da esquerda nas eleições locais e regionais realizadas em maio passado.As sondagens para o escrutínio de 23 de julho dão a vitória ao PP mas sem maioria absoluta, que poderia conseguir com uma coligação com o partido de extrema-direita VOX, um potencial cenário que está a gerar apreensão no seio da União Europeia (UE), num momento em que Madrid assume a presidência semestral rotativa do Conselho da UE.