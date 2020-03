Arsenal nos "quartos" da Taça de Inglaterra depois de bater fora o Portsmouth

O primeiro golo do encontro surgiu já nos descontos da primeira parte (45+4), por intermédio do defesa grego Sokratis, e o segundo apareceu no início do segundo tempo (51), através do jovem avançado inglês Edward Nketiah.



A vitória sobre a formação que atua no terceiro escalão inglês (League One) vale aos londrinos a presença nos 'quartos' da Taça de Inglaterra, num jogo marcado pela estreia do defesa espanhol Pablo Marí, ex-Flamengo, pela equipa principal do Arsenal.



Nos restantes encontros dos 'oitavos', na terça-feira, o Chelsea defronta o Liverpool, o Reading joga com o Sheffield United e o West Bromwich enfrenta o Newcastle. Já na quarta-feira, o Leicester recebe o Birmingham, o Sheffield Wednesday encara o Manchester City e o Tottenham (de José Mourinho) joga em casa contra o Norwich. Depois, na quinta-feira, é a vez de jogarem o Derby contra o Manchester United.