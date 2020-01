Artemis. Apresentados astronautas de missão que vai colocar mulher na Lua

. Estão agora qualificados para voar até à Estação Espacial Internacional e, em breve, levar as missões Artemis para a Lua, para o futuro Lunar Orbiting Platform-Gateway e mais tarde a Marte.





A cerimónia decorreu esta sexta-feira no Johnson Space Center da NASA, em Houston. O programa Artemis pretende lançar as sementes para dar o próximo salto gigante da humanidade e enviar astronautas a Marte .







Jim Bridenstine referiu na cerimónia de graduação que estes 13 astronautas da NASA e da Agência Espacial Canadiana (CSA) passam a pertencer ao núcleo de astronautas.





"Eles pertencem à primeira vaga de um conjunto de astronautas que vão pertencer ao projeto Artemis. (…) Representam o melhor da humanidade e as melhores hipóteses para o futuro. Sem pressões… ok?(risos)

(…) No ano 2024, nós vamos levar, não só um homem, mas também a primeira mulher a pisar a superfície da Lua, por ordem direta do Presidente dos Estados Unidos".









Veja a cerimonia de graduação dos novos astronautas da NASA incluidos no programa Artemis.











O que é o programa Artemis?



À semelhança do programa Mercury e Apollo, a NASA volta a apostar nos voos espaciais tripulados para fora da Terra. E agora a ambição é colocar uma equipa mista, uma mulher e um homem, na Lua até 2024. O Lunar Orbiting Platform-Gateway será composto por uma pequena nave espacial em órbita ao redor da Lua que servirá de interface aos astronautas que vão estar e trabalhar na superfície lunar.





Através do programa de exploração lunar Artemis da agência espacial norte-americana, a NASA conta utilizar novas tecnologias e sistemas inovadores para explorar o satélite natural da Terra.







Este programa espacial conta com a ajuda de parceiros comerciais e internacionais privados para estabelecer missões sustentáveis ​​até 2028.







É com este programa que a NASA lançará as sementes para dar o próximo salto gigante - enviar astronautas para Marte.