Ártico aquece a ritmo três vezes superior ao resto do planeta

A hipótese de a camada de gelo marinho derreter completamente no verão antes de se restabelecer no inverno será seis vezes mais provável se a temperatura da terra aumentar dois graus centígrados em vez de 1,5 graus até ao final do século, como estabelecido no Acordo de Paris, refere-se ainda no relatório do Programa de Vigilância e Avaliação do Ártico.

O documento foi revelado hoje na capital da Islândia, Reiqueiavique, numa reunião ministerial do Conselho do Ártico (em que estão representados os países com território na região).

"O Ártico é realmente um ponto quente do aquecimento global", afirmou o glaciólogo Jason Box, do Serviço Geológico da Dinamarca e Gronelândia, registando-se ali 3,1 graus centígrados de aumento da temperatura média anual entre 1971 e 2009, quando no planeta esse aumento foi de um grau.

Em 2019, a versão anterior do relatório indicava que o aumento da temperatura no Ártico estava em mais do dobro da média mundial.

De acordo com os investigadores que contribuíram para o relatório, houve um ponto de viragem em 2004 que continua por explicar, em que a temperatura em torno do Círculo Polar Ártico começou a aumentar a um ritmo 30 por cento superior.

Atualmente, a região regista "episódios de calor invernal mais frequentes e mais longos", disse Jason Box à agência France Presse, com sistemas meteorológicos, incluindo ondas de calor, que a afetam sobretudo nos períodos em que normalmente o gelo se forma, em maio e outubro.

Segundo projeções no relatório, as temperaturas médias no Ártico poderão até ao fim do século aumentar entre 3,3 e 10 graus em relação à média do período entre 1985 e 2014, dependendo da evolução das emissões de gases com efeito de estufa.

Mesmo sem saber como evoluirão, estas alterações têm consequências que já se fazem sentir nos ecossistemas, com modificações dos `habitats`, dos hábitos alimentares e das interações entre espécies e suas migrações.

Da Sibéria ao Alaska, os fogos florestais incontroláveis são um problema habitual e "o fumo que produzem contém dióxido de carbono e partículas de carbono negro que também aceleram as alterações climáticas", afirmou o investigador norte-americano Michael Young.

O impacto do aquecimento acelerado do Ártico sente-se no resto do mundo e de forma especialmente aguda nas vidas dos quatro milhões de pessoas que ali vivem, especialmente as populações indígenas.

"Os caçadores do nordeste da Gronelândia queixam-se que agora só têm três meses por ano em que conseguem deslocar-se nos trenós puxados por cães, quando antes tinham cinco", relatou a diretora do Centro de Avaliação e Política do Clima do Alaska, Sarah Young.

A responsável acrescentou que os caçadores e pescadores canadianos e russos apanham focas cada vez mais magras e mais animais doentes.

A diminuição do gelo abre oportunidades económicas que os ambientalistas temem, como novas zonas de pesca, novas rotas marítimas comerciais e acesso facilitado a reservas de petróleo, gás natural e minerais.