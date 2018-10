Artigos pessoais de Stephen Hawking vão a leilão

RTP24 Out, 2018, 15:51 | Mundo

A casa de leilões Christie's anunciou esta segunda-feira a venda de 22 artigos do cientista Stephen Hawking. O leilão de artigos de Hawking pretende celebrar “um dos físicos mais conceituados de todos os tempos”, tal como dar a oportunidade a admiradores de adquirir uma lembrança.



Lucy Hawking, filha do cientista, comentou que, através do leilão destes artigos, “estamos a dar a oportunidade a admiradores do seu trabalho de adquirir uma lembrança da extraordinária vida do nosso pai, na forma de uma pequena seleção de itens evocativos e fascinantes”.



Entre os artigos é possível encontrar um casaco, cópias de alguns dos seus artigos, uma das suas cadeiras de rodas e o guião de um dos episódios em que apareceu na série The Simpsons. O valor da venda da cadeira de rodas reverte para a Fundação Stephen Hawking e para a Motor Neurone Disease Association.



A Christie's destaca a venda de uma cópia da tese de doutoramento de Stephen Hawking, na qual está presente a sua assinatura. “A tese é assinada com a caligrafia distintamente instável de Hawking, com a afirmação “Esta dissertação é o meu trabalho original. S.W. Hawking”, refere o anúncio.



O leilão On the Shoulders of Giants: Newton, Darwin, Einstein, Hawking decorre entre 31 de outubro e oito de novembro, no site da Christie's. Para além das peças de Stephen Hawking, conta com artigos como manuscritos de Isaac Newton e cartas de Charles Darwin.