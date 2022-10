Artista coloca microfones no mar para gravar derretimento de icebergs

Os materiais a utilizar estão a ser testados para funcionarem a temperaturas diferentes de modo a gravarem terramotos, deslizamentos, vida marinha, poluição e o derretimento dos icebergs. Assim, será criada uma “memória” do oceano com o arquivo a poder ser estudado em muitas vertentes.



“O que se ouve nos microfones é uma cronologia do tempo”, explicou Siobhán McDonald, artista irlandesa. “É como se se tratasse de uma cápsula do tempo”.



O plano da artista é trabalhar em conjunto com um compositor para que as gravações sejam dispostas em exposição, em 2024, para que possa ser explorado o impacto da humanidade no oceano. Também serão realizadas esculturas e pinturas.



“Estou interessada em ouvir a poluição acústica. Os níveis do mar estão a subir e penso que isso vai ter um impacto no som e na biodiversidade. O som é fundamental no oceano e para os animais árticos. Ouvir é fundamental para a comunicação, reprodução, alimentação e em último caso, a sobrevivência. Mostra-nos a necessidade de prestar atenção à poluição que estamos a causar aos ecossistemas à nossa volta”.



O projeto foi fundado pela Fundação Nacional de Ciência dos Estados Unidos e a equipa é constituída por 21 membros da Europa, Canadá e Estados Unidos. Todos têm estado no mar a estudar os níveis de salinidade, a migração das baleias e outros fenómenos - dados que serão utilizados em análises científicas e em arte.



Até agora, a expedição tem-se deparado com ventos fortes, chuva e neve, numa altura em que foi descoberto que os icebergs que derretem na Gronelândia vão, no futuro, fazer subir o nível do mar.



Siobhán McDonald disse ter percebido a diferença na Gronelândia de 2017 para 2022. “O colapso de placas de gelo na Gronelândia é um dos pontos fulcrais em que estou a trabalhar”.



Apesar das mudanças, a artista diz que também notou que a vida marinha está a adaptar-se. “Uma das coisas que descobrimos é que a vida animal no Ártico continua a sobreviver. Apesar da mudança no mar, ainda há vida com muitas possibilidades. Outros microfones de uma outra expedição reapareceram com uma aparência de um alien. Líquens e plantas estavam a viver em simbiose no microfone”.



O projeto de Siobhán McDonald recebeu apoio da Comissão Europeia, do Conselho de Artes da Irlanda, da Universidade de Dublin e de outras organizações sem fins lucrativos.