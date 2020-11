Artistas cubanos em manifestação por mais liberdade de expressão

A manifestação aconteceu um dia depois de a polícia ter desmantelado de forma violenta um outro acampamento de protesto, em que vários jovens, em greve de fome, contestavam a detenção de um cantor.



Num momento raro na capital cubana, os manifestantes estiveram ontem mais de dez horas em frente ao edifício do Governo a reivindicar diálogo com as autoridades, mais liberdade de criação e o fim da repressão contra os artistas.