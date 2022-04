Uns saíram do país, outros ficaram e dizem que estão preparados para lutar. Falam com tristeza de Mariupol, onde realizaram vários projectos nos últimos anos. Viktoriia Fedoriv e Andrii Palatnyi falaram com a Antena 1.

O centro de artes contemporâneas Dakh abriu portas em 1994, apresentando espectáculos em russo e ucraniano.







Neste momento têm espectáculos em digressão na Europa e Estados Unidos e continuam a procurar parceiros para receber os seus trabalhos.