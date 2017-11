Artur Mas diz que saída de Puigdemont para Bruxelas é "estratégia de defesa"

"Isto não é abandonar um país, ele disse repetidamente que está disposto a colaborar e a dar a cara", referiu Mas.



"Mas estão a acusá-lo a ele e a outras pessoas de crimes muito graves (...) com penas muito duras", acrescentou, defendendo que têm direito a uma "estratégia de defesa própria".



Os ex-membros do governo vão ser ouvidos por delitos de rebelião, sedição, má gestão e outros delitos relacionados com o processo da declaração unilateral de independência, proclamada após uma votação secreta no parlamento local.